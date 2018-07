Fiscalização encontra gasolina com 60% de etanol Em ação de fiscalização nesta sexta-feira (28) na zona oeste do Rio de Janeiro, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) interditou o posto de combustíveis Estrela dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, onde foi encontrada gasolina com 60% de etanol. O porcentual estabelecido em lei é 20% e está em estudos pelo governo ampliar a mistura para 25%.