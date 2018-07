Fiscalização fecha 17 farmácias em SP e MG

Dezessete farmácias e drogarias de São Paulo e Minas Gerais foram interditadas e oito pessoas estão presas após dois dias de uma fiscalização conjunta para verificar o cumprimento da nova legislação sanitária.

Os estabelecimentos lacrados cometiam irregularidades como vender remédios controlados sem prescrição médica, medicamentos sem registro ou falsificados. A operação também flagrou farmácias e drogarias sem a presença do farmacêutico, que é o responsável técnico. Foram detidas três pessoas em Belo Horizonte e cinco, na capital paulista e em Guarulhos, entre farmacêuticos e empresários.

Na capital mineira, as equipes de fiscalização apreenderam 400 comprimidos falsificados de remédios para disfunção erétil, meia tonelada de fitoterápicos sem registro e 15 mil comprimidos de medicamentos controlados em situação irregular. Os números de São Paulo ainda não foram consolidados.

A Operação Fênix, realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) juntamente com a Polícia Civil de São Paulo, Polícia Federal, órgãos de vigilância sanitária locais e o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (CRF-SP) foi motivada pelo início da vigência da resolução 44 da Anvisa, publicada há seis meses e que começou a valer anteontem. Entre as novas regras, as farmácias e drogarias do País não podem mais comercializar produtos alheios à saúde, como comidas e bebidas, e deixar livre o acesso da população a remédios que não precisam de receita médica. Analgésicos e antitérmicos, por exemplo.

"Fomos atrás dos estabelecimentos para saber como estava a aplicação da resolução e encontramos outras irregularidades", disse o especialista em regulação da Anvisa João Ferreira Castro. Segundo ele, das 13 farmácias e drogarias de São Paulo fiscalizadas até ontem, 10 receberam notificação por descumprirem itens da resolução. "Elas terão de 15 a 30 dias para se adequarem e receberão uma nova visita da vigilância sanitária", explicou. Os estabelecimentos já haviam tido 180 dias para a adaptação.

Para o diretor do CRF-SP Pedro Menegasso, os comerciantes estão tentando colocar a população contra as novas medidas. "Estão inclusive fazendo terrorismo, dizendo que o preço dos medicamentes vai aumentar. O que vimos é que eles não cumprem nem o básico."

LIMINAR

Anteontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, suspendeu parcialmente a liminar que garantia à Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) o direito de desobedecer aos pontos principais da resolução 44 - comércio de não medicamentos e serviços e venda de remédios no sistema de autosserviço. A decisão, que vale para todo o País, exceto o Distrito Federal, atingiu 28 redes que representam 2,6 mil lojas vinculadas à entidade. A Abrafarma recorreu.

A Anvisa não conseguiu derrubar a liminar da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCfarma) e as empresas filiadas ainda têm o direito de descumprir parte da legislação. De acordo com João Ferreira Castro, da Anvisa, o órgão está preparando uma ação específica para fiscalizar as grandes redes de farmácias e drogarias.