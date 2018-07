Fiscalização leva 37 para delegacia por xixi na rua no Rio

No período da manhã, a fiscalização encaminhou para a delegacia 28 pessoas que urinavam nas ruas no desfile do bloco pré-carnavalesco Imaginou? Agora Amassa!, no Leblon. Durante a ação, 11 carros foram rebocados por estarem estacionados em local proibido e 41 foram multados.

Durante a fiscalização, um homem foi detido e encaminhado para a mesma delegacia por arremessar uma bomba de fabricação caseira em uma lata de lixo na Praça General Osório. Na ação, 74 veículos foram multados e quatro rebocados por estacionamento irregular.

Desde o dia 20 de janeiro, início dos desfiles dos blocos pré-carnavalescos, a Seop já encaminhou para a delegacia 277 pessoas que faziam xixi na rua - sendo 22 mulheres.