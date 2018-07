Fiscalização no RJ tira 68 ônibus de circulação Sessenta e oito veículos que não apresentam condições de operar no transporte de passageiros por má conservação e falha na documentação foram apreendidos hoje, em uma operação dos Fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro), no Rio de Janeiro. A operação ocorreu nos terminais de vários municípios do Estado. A empresa com maior número de infrações foi a Rio Ita, com 11 veículos recolhidos à garagem.