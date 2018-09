Fiscalização retira 34 ônibus de circulação no Rio O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) recolheu na manhã de hoje 34 ônibus que não apresentavam condições de circular no transporte intermunicipal de passageiros no Rio de Janeiro. A ação foi realizada entre as 6 horas e 10 horas em vários terminais do Estado, dentro da operação "Legal tem que ser Legal". Além dos veículos que foram tirados de circulação, o Detro aplicou 56 multas.