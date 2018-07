Fiscalização vê irregularidades em hospital do RJ

Os funcionários tinham registros provisórios, contrariando o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Ontem, o Coren recebeu da Santa Casa o nome da técnica de enfermagem suspeita de ter injetado sopa na veia da aposentada Ilda Vitor Maciel, de 88 anos, na noite de domingo.

Ilda estava internada desde o dia 27, após sofrer um AVC. O hospital afirma que a morte não tem relação com a troca de sonda com soro pela com sopa, ocorrida 12 horas antes. O laudo da necropsia, que deve apontar a causa, só fica pronto em um mês.