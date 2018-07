Fisculturista de 93 anos cumpre rotina rigorosa de treinos e medalhas

O britânico Charles Eugster, de 93 anos, parece um super-herói nonagenário quando coloca sua roupa de lycra de ginástica.

O ex-dentista começou a fazer fisiculturismo há apenas seis anos, quando já tinha 87 anos.

Ele brinca ao dizer que os motivos que o fizeram começar a malhar em uma idade avançada foi que ele queria ''virar a cabeça das meninas sensuais de 70 anos na praia''

Mas a verdade é que decepcionado com o fato de que ele estava engordando, Eugster se juntou a uma academia de fisiculturismo e lá resolveu contratar os serviços de um ex-Mister Universo como seu treinador particular para que ele o colocasse em forma.

Seu treinamento vigoroso já rendeu dividendos. Desde que deu início ao seu treinamento de fisiculturismo ele já venceu diversos títulos mundiais e recebeu várias medalhas de provas de remo.

Em um recente campeonato do qual participou, ele realizou 57 paralelas, 50 flexões e 48 abdominais, cada uma destas modalidades em 45 segundos.

Ele não é um completo novato, no entanto. Eugster foi um remador durante a juventude.

Rotina sedentária

Mas por 30 anos trabalhando longas horas como dentista, ele não conseguia se exercitar com regularidade e começou a perceber que seu corpo não era mais como ele gostaria que fosse.

''Sou extremamente vaidoso, e percebi que estava engordando'', afirmou.

Claramente mais confiante com a sua aparência atual, Eugster estimula outros idosos que estão tentando romper com hábitos sedentários, mas afirma que o desafio naturalmente é muito maior para aqueles que nunca levaram uma vida esportiva.

''Na opinião, qualquer um pode fazer o mesmo. Mas obviamente é como trocar o carro velho por um novo. Se você cuidou de seu carro, o carro novo não vai custar tão caro, mas se você negligenciou o antigo, o preço vai ser maior.''

''Sou da opinião de que não idade em que se deva sentir velho demais. Meu corpo está continuamente mudando aos 93 anos. É algo que muda sua aparência, muda sua energia e sua maneira de pensar. Ficar mais velho se tornou para mim um enorme prazer, uma delícia, uma alegria'', comenta.

Steve Iliffe, professor de cuidados a idosos do University College de Londres, adverte, no entanto, que a rotina seguida por Eugster não pode ser acompanhada por todas as pessoas de sua idade.

''Ele é um caso incomum e existe uma pequena minoria da população que pode seguir com esse tipo de atividade vigorosa após os 90 anos, mas essa não é a regra para a maior parte de nós. De forma cuidadosa, nunca é tarde demais para começar a se exercitar, mas é preciso lembrar que existe uma diferença entre exercício e atividade física'', afirma.

''A maior parte das pessoas mais velhas não pratica atividades físicas de forma regular, portanto aumentar a regularidade dos exercícios antes de se passar para um tipo de atividade física pesada'', comenta.