Física quântica dá Nobel a cientistas

A física quântica é uma área que faz previsões que vão tão além do senso comum e demandam tanta capacidade de abstração para compreendê-las que ontem rendeu um Prêmio Nobel a trabalhos que foram chamados por um dos próprios laureados de "truques de mágica".

O pesquisador francês Serge Haroche e o norte-americano David Wineland receberam o Prêmio Nobel de Física por terem descoberto métodos de medir e manipular partículas individuais sem destruí-las, podendo assim observar fenômenos quânticos (que ocorrem no mundo atômico e subatômico) e repeti-los. Wineland estudou átomos e Haroche, fótons (a partícula elementar da luz).

Os trabalhos são considerados o primeiro passo para o desenvolvimento da desejada computação quântica, que teria uma capacidade de processamento imensamente maior que a da tradicional.

A importância das pesquisas se dá pelo fato de que fazer medidas repetidas em sistemas quânticos sempre foi considerado uma coisa difícil de executar. Isso porque o próprio processo de medição afeta o sistema, destruindo-o.

Com experimentos vistos pela comunidade científica como muito elegantes, os grupos dos dois pesquisadores conseguiram fazer essa interferência para ilustrar princípios fundamentais da teoria quântica.

Em especial foi estudado o fenômeno conhecido como superposição de estados, que prevê que duas coisas podem ocorrer ao mesmo tempo. É exatamente essa possibilidade que torna a computação quântica tão atraente. Imagine que na computação tradicional se trabalha com o sistema binário de zero e um. Um bit só pode estar no zero ou no um. Já o bit quântico pode estar ao mesmo tempo no zero e no um, o que permitiria processamentos paralelos simultâneos.

Haroche, por exemplo, trabalhou com uma cavidade de espelhos em que é possível ter um fóton dentro dela ou não. Mas é possível gerar um estado em que há uma superposição de zero e um fóton. E ele pode medir isso usando átomos para trocar energia com os fótons. A equipe de Wineland fez um processo parecido (mais informações nesta página), mas aprisionando átomos com carga (íons).

Uma das grandes dificuldades para criar computadores quânticos é o fato de que esses estados especiais são muito frágeis. Se a superposição é destruída, volta a se observar o que ocorre no mundo clássico: ou é zero ou é um. Daí o desafio de criar um processo em que seja possível rapidamente corrigir esse desmonte.

À imprensa, Wineland foi realista. "Eu não recomendaria a ninguém agora comprar ações de uma companhia de computação quântica", mas disse acreditar que eventualmente será possível construí-la.

Expectativa. Em Paris, em entrevista coletiva, Haroche foi saudado por professores do Collège de France - uma das instituições mais respeitadas da França - e por seus alunos. "Estou tão surpreso e feliz pela notícia e fui tão assediado ao longo do dia que ainda não pude refletir e compreender o que aconteceu", afirmou em seu pronunciamento, no qual confessou ter tido "10%" de expectativa de receber a distinção em 2012.

O laureado elogiou o americano Wineland e sua equipe pela conquista, que classificou de "espelho" de suas próprias. "Um grupo é o espelho do outro. O tema da pesquisa também é espelhado", ressaltou. Foi uma brincadeira por ele ter usado espelhos em sua experiência. E também pelo fato de que as duas pesquisas foram, de certo modo, invertidas. Por um lado, Wineland usou campos magnéticos para aprisionar os íons e utilizou feixes de luz para estudá-los. Já o grupo de Haroche usou matéria, espelhos, para aprisionar a luz e uma injeção de átomos para poder estudá-la. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS