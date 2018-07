Fitch está 'confortável' com solvência de bancos brasileiros A agência de classificação de risco Fitch afirmou estar "confortável, no curto prazo", com a situação dos bancos brasileiros de pequeno e médio portes --os mais afetados pela recente redução da liquidez-- e que não antevê problemas de solvência para essas instituições. "A agência se sente confortável, no curto prazo, no sentido de que as autoridades brasileiras implementaram uma efetiva 'rede de proteção', que dará suporte à liquidez, de tal forma que não é esperado que um banco não honre suas obrigações financeiras, nas próximas semanas", avaliou a Fitch em relatório nesta terça-feira. A agência destacou que, ao contrário do que ocorre atualmente em mercados mais desenvolvidos, a avaliação dos ativos dos bancos brasileiros não está em questão, o que facilita a adoção de medidas para restaurar a liquidez. Muitos bancos brasileiros de pequeno e médio portes já tomaram a iniciativa de suspender planos "agressivos" de crescimento quando a crise começou a atingir os mercados domésticos e negociaram a cessão de carteiras de crédito a bancos maiores, tanto públicos como privados, acrescentou a Fitch. Para a agência, as medidas adotadas pelo Banco Central e o governo diante do agravamento da turbulência contribuíram para o enfrentamento dos problemas, à medida que indicaram que as autoridades estão dispostas e têm capacidade de reagir aos efeitos negativos da crise sobre a economia brasileira. "Claramente, as medidas que estão sendo determinadas pelos bancos para priorizar a liquidez implicam custos significativamente altos e traduzem o desdobramento da significativa expansão do crédito e dos ativos nos últimos anos", ponderou. "Os ratings da Fitch estarão focados nos fundamentos dos bancos avaliados, em um horizonte de rating mais em linha com a relativa situação creditícia, a médio e longo prazos, e não apenas na avaliação da volatilidade dos eventos atuais." ATENÇÃO REDOBRADA Nas últimas três semanas, o BC afrouxou em diversas vezes as exigências de recolhimento compulsório sobre depósitos bancários, incluindo uma medida que estimula bancos maiores a usar parte desses recursos para adquirir carteiras de crédito de instituições menores. Em outra iniciativa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória que autoriza o BC a conceder empréstimos aos bancos em moeda nacional ou estrangeira, exigindo como garantia suas carteiras de crédito ou títulos. "A abordagem da agência durante a atual volatilidade do mercado será a de continuar monitorando de perto as posições de liquidez atuais e em perspectiva dos bancos, individualmente, de modo a verificar se as providências que estão sendo tomadas estão efetivamente gerando a liquidez necessária para suportar as pressões sobre os passivos dos bancos", disse a Fitch. Segundo a Fitch, a classificação da maior parte dos bancos afetados correspondem a ratings nacionais e estão em uma faixa entre "A(bra)" e "BB(bra)".