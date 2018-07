Fitch põe ratings de Triunfo e Invepar em observação negativa

A nota nacional de longo prazo da Triunfo e de sua terceira emissão de debêntures, no valor de 180 milhões de reais, é "A+(bra)".

O consórcio no qual a Triunfo tem participação de 45 por cento venceu a disputa pela concessão do aeroporto de Viracopos (SP) com oferta de 3,8 bilhões de reais, que se compara ao mínimo definido pelo governo para outorga, de 1,47 bilhão de reais.

Os investimentos previstos em Viracopos são de 8,7 bilhões de reais nos 30 anos da concessão, com parte disso cabendo à Triunfo -que viu suas ações exibirem queda acentuada nos dois últimos pregões na Bovespa, diante do temor de investidores com o retorno a ser conseguido com o terminal.

"A Fitch solucionará a observação negativa (do rating da Triunfo), tão logo tenha acesso às estratégias e às condições de financiamento vinculadas a esta aquisição e obtenha mais informações sobre a geração de caixa operacional esperada e o fluxo de investimentos programados", informou a agência de classificação em nota.

A Invepar, por sua vez, integra o consórcio vencedor do leilão pelo aeroporto de Guarulhos, com lance de 16,2 bilhões de reais -quase cinco vezes o piso pedido pelo governo.

A Fitch também informou que espera por mais informações sobre as estratégias da companhia para o empreendimento. A nota da empresa em moeda estrangeira é "BB-" e em local é "A(bra)".

A agência disse considerar provável um aumento de capital da Invepar com injeção de recursos pelos acionistas, entre eles os fundos de pensão Previ, Petros e Funcef, além do Grupo OAS.

"As demonstrações financeiras da Invepar já apresentam um volume elevado de endividamento, e as atuais medidas de crédito da companhia são modestas para o seu rating", avaliou a Fitch.

Para a agência de risco, eventuais emissões de dívida em valores relevantes pela Invepar para suportar o direito de explorar Guarulhos "poderão gerar forte pressão sobre o rating, levando ao rebaixamento em diversos graus".