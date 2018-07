Fittipaldi discute campanha de trânsito com Dilma O bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, e o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Jean Todt, se reuniram na tarde desta quinta-feira com a presidente Dilma Rousseff para tratar de uma campanha mundial pela segurança no trânsito.