Fla vence em noite de Pet e Adriano

Com três belos gols, o Flamengo venceu ontem o Coritiba, no Maracanã, por 3 a 0, pela 25ª rodada do Brasileiro, e manteve vivo o sonho de chegar entre os quatro primeiros.

A dupla Adriano e Petkovic foi novamente a protagonista da noite. O atacante rubro-negro chegou ao seu 13º gol, mantendo-se empatado com o gremista Jonas na liderança da artilharia. Já o meia marcou um de falta e deu uma assistência perfeita para que o Adriano marcasse seu golaço.

Com 37 pontos, o Flamengo subiu para o 8º lugar, enquanto os paranaenses permanecem em 15º, com 27 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.

"Ainda não aprendi palavras em português suficientes para descrever essa torcida", derreteu-se o sérvio Petkovic, para em seguida elogiar Adriano. "Se ele continuar jogando assim, será o artilheiro do campeonato e vai para a Copa."

Adriano estava feliz com a sua atuação e também com o futebol apresentado pelo time. "Estamos jogando bem, temos um objetivo que é chegar ao G-4. Sabemos que é difícil, mas estamos trabalhando para isso", avaliou Adriano.

O Flamengo começou a construir sua vitória aos 33 minutos do 1º tempo, numa cobrança de falta de Petkovic. No segundo tempo, Adriano, aos 11, encobriu o goleiro e marcou um belíssimo gol. Willians, aos 38, finalizou a vitória.

Em Florianópolis, o Avaí, teve uma apresentação quase perfeita contra o Barueri e venceu o time paulista por 4 a 0 (gols de Willian, Eltinho, Muriqui e Léo Gago). Essa nova vitória, que quebrou uma sequência de três derrotas seguidas, levou a equipe catarinense ao 7º lugar, com 37 pontos. "Esse resultado serve para calar a boca dos corneteiros", desabafou o meia Marquinhos, o melhor jogador em campo, em resposta às críticas feitas ao time durante as últimas semanas.