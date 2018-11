Flagrada em vídeo, mãe é condenada por tentar sufocar recém-nascido

Um tribunal do Texas (EUA) considerou uma jovem de 18 anos culpada por tentar matar seu filho recém-nascido por asfixiamento, em um incidente registrado por uma câmera escondida no quarto de hospital onde a criança estava internada.

Shantaniqua Nykole Scott, de 18 anos, aparece no vídeo usando um cobertor para encobrir o rosto de seu filho, que estava internado em um hospital pediátrico da cidade de Fort Worth para tratar de problemas respiratórios.

Nas imagens feitas no quarto, a jovem aparece por mais de 20 segundos segurando o cobertor sobre o rosto do bebê.

Depois de ser interrompida por uma enfermeira que entrou no quarto, Shantaniqua, que mora na cidade de Waco, voltou a tentar sufocar seu filho, desta vez usando a própria mão para tapar a boca e o nariz da criança por cerca de um minuto.

Confissão

A câmera foi colocada no quarto do hospital depois que médicos desconfiaram do comportamento da mãe. O caso ocorreu em julho de 2010. Agora, com 14 meses de idade, a criança está sob cuidados de uma instituição.

Embora tenha inicialmente negado, a jovem acabou confessando à polícia a tentativa de matar o bebê. Ela afirmou que não estava pronta para ser mãe e que as complicações de criar um filho sem ajuda do pai eram demais para ela.

Segundo o jornal Star-Telegram, a mãe disse à polícia que, antes do caso registrado no hospital, tentou matar o bebê sufocado outras três vezes em sua casa, quando ele tinha apenas quatro meses de idade.

Após ver o vídeo, os jurados levaram apenas 30 minutos para decidir pela condenação de Shantaniqua, em sessão realizada nesta quinta-feira. Em sua defesa, o advogado da mãe alegou que a tentativa de asfixiamento não causou problemas graves à criança.

A pena máxima a que Shantaniqua pode ser sentenciada é a prisão perpétua, mas ela também tem a possibilidade de conseguir liberdade condicional.