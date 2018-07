Flagrado, atropelador é preso em Sorocaba-SP

Com o impacto, o corpo é lançado a vários metros, caindo na outra pista. Momentos antes, o motorista havia ultrapassado um carro pelo lado direito. A vítima chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu. O autor do atropelamento foi localizado num bairro próximo. Os policiais constataram que o veículo estava com o farol esquerdo quebrado, a lataria amassada e sem o espelho retrovisor.

Com a ajuda das imagens, o delegado da Polícia Civil Pedro Dalboni autuou o empresário em flagrante por homicídio culposo (sem intenção de matar). O policial não fixou fiança porque o autor do crime fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Oliveira passou a noite em uma cela da delegacia e foi levado na manhã de hoje para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba.