Flamengo estreia e Cruzeiro joga por reação

Por outro lado, o ataque é motivo de confiança, e por isso a responsabilidade está sobre os ombros de Adriano e Vágner Love, que se dizem preparados para a missão de guiar o Flamengo a seu segundo título de Libertadores. "A pressão aumenta por sermos os campeões brasileiros", afirma Adriano.

O Cruzeiro deve ter o meia Roger como atração neste noite contra o Colo Colo. O atleta atuou nos 20 minutos finais do clássico com o Atlético-MG, sábado, e anotou um gol na vitória por 3 a 1. "Estou feliz, mas com os pés no chão", diz. Cientes de que terão pela frente um adversário fechado, os cruzeirenses sabem que terão paciência. A vitória é fundamental para as pretensões da equipe após a derrota para o Vélez Sarsfield na estreia.