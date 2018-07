Flanelinha cobra até R$ 50 a hora perto do Corcovado Agentes da Prefeitura do Rio detiveram na manhã deste sábado oito flanelinhas e um taxista no entorno da estação do trem para o Corcovado, no Cosme Velho, Zona Sul da cidade. Segundo nota divulgada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), turistas relataram que os flanelinhas cobravam até R$ 50,00 a hora pela vaga de estacionamento em área pública.