Flanelinha morre baleado por policial civil no Rio Um flanelinha morreu neste sábado e outro ficou ferido após serem baleados por um policial civil da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pela Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil do Rio. O crime ocorreu na altura da tradicional Pizzaria Guanabara, ponto de referência no bairro.