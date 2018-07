Fleury e Odontoprev compram clínica de diagnósticos Papaiz

Segundo comunicado da Fleury ao mercado, o valor da aquisição é de cerca de 18,4 milhões de reais, com dívida líquida de 260 mil reais sendo descontada do preço total. A Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados (CPMA) ficará com 51 por cento da Papaiz e a Clidec, controlada pela Odontoprev, terá o restante.

O grupo Papaiz é especializado em radiologia odontológica e tem oito unidades na região metropolitana de São Paulo. Entre 2006 e 2011, a receita bruta da empresa teve crescimento médio anual de 20 por cento, segundo o Fleury.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Papaiz nos 12 meses encerrados em junho somou 3,7 milhões de reais, com 27,6 por cento de margem.

"Fleury CPMA e Clidec celebraram acordo de acionistas com o objetivo de regular seu relacionamento como acionistas do Grupo Papaiz", informou a Fleury.

A aquisição precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ser concluída, quando 14,8 milhões de reais do preço total da operação serão pagos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)