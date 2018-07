Fleury fará emissão de até R$450 milhões em debêntures

A emissão será de até 45 mil debêntures nominativas, com valor unitário de 10 mil reais. As debêntures da primeira série terão prazo de cinco anos e as da segunda série terá prazo de sete anos.

"Os recursos captados pela companhia por meio da oferta restrita serão destinados ao reforço de caixa da companhia para financiamento de parte de seus investimentos e de aquisições nos próximos anos", afirmou o Fleury.

(Por Fábio Couto; Edição de Carolina Marcondes)