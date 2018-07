Fleury vira testemunha no júri do Carandiru O ex-governador Luiz Antonio Fleury Filho foi intimado e vai depor como testemunha de defesa no julgamento do massacre da Casa de Detenção do Carandiru. O crime ocorreu em outubro de 1992, quando 111 presos foram mortos no Pavilhão 9 depois do ingresso da Polícia Militar no presídio. "Fui intimado e darei meu testemunho", disse o ex-governador.