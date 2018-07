Flip confirma participação de Salman Rushdie Salman Rushdie é o segundo nome confirmado para a Festa Literária Internacional de Paraty deste ano - o primeiro foi o irlandês Colum McCann. É a segunda vez que o anglo-indiano participa da Flip. Em 2005, ele veio ao País lançar Shalimar, o Equilibrista. Neste ano, o autor de Os Versos Satânicos (1988) - romance pelo qual recebeu um Whitbread Prize e uma sentença de morte do aiatolá Khomeini - vem por ocasião do lançamento de Luka e o Fogo da Vida, pela Companhia das Letras. Rushdie é ganhador do Booker Prize por Os Filhos da Meia-Noite (1981), que lhe rendeu ainda o Booker of Bookers (1993) e o Best of the Booker (2008).