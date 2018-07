Flip festeja 10ª edição com o lançamento de uma série de DVD e livros históricos Os dez anos da Flip foram oficialmente comemorados com o lançamentos de vídeo e DVD na noite de sexta-feira, na Tenda dos Autores, em Paraty. Diretor da Casa Azul, responsável pela organização da festa, o arquiteto Mauro Munhoz lembrou do surgimento da ideia de se criar um evento literário em Paraty, a exemplo do que ocorre na Europa. Segundo ele, o projeto nasceu há 20 anos, coincidindo com o estabelecimento no Brasil de Liz Calder, ex-modelo e editora britânica. Juntos, eles transformaram a ideia em realidade. As nove edições anteriores da Flip estão documentadas em uma série de DVDs, cujo primeiro volume (trazendo cenas de autores comentando sua relação com os leitores) foi lançado na sexta, além de um livro comemorativo e outro com depoimentos de autores e jornalistas.