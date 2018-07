Florabrasilis estará presente na Hortitec O Projeto Comprador Florabrasilis, do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), estará presente na 15ª Exposição de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec), que começa hoje e vai até sábado, em Holambra (SP). O projeto leva para o evento importadores da Ásia, Europa e Estados Unidos, com o objetivo de abrir novos mercados com produtores brasileiros de flores e plantas. Os produtores interessados devem fazer inscrição no site www.florabrasilis.org.br.