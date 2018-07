Flores lembram vítimas de voo da TAM no RS Dezenas de familiares e amigos foram nesta quarta-feira ao Largo da Vida, em Porto Alegre, depositar flores e fotos junto às árvores que representam as 199 vítimas do voo 3054 da TAM. O jardim foi criado depois do acidente, no canteiro interno de uma rótula da Avenida Severo Dullius, a 300 metros do Aeroporto Salgado Filho, de onde o Airbus decolou. A tragédia aconteceu no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no início da noite de 17 de julho de 2007.