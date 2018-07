Florianópolis: prefeito suspende decreto que veta médico O prefeito de Florianópolis, Cesar Souza Júnior, suspendeu na tarde desta terça-feira, 10, o decreto municipal que impedia o município de contratar médicos formados no exterior que não tenham feito o exame Revalida. Por causa da medida, a coordenação do Mais Médicos excluiu temporariamente a cidade do programa, estipulando um prazo de cinco dias para que a prefeitura se justificasse. Florianópolis esperava a apresentação de seis médicos na primeira etapa do programa.