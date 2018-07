Fluminense perde por goleada em Quito O Fluminense perdeu por 5 a 1 para a LDU, ontem à noite, em Quito, no primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana. Marquinho abriu o placar para o time das Laranjeiras aos 21 segundos de jogo. Mendez (3), Salas e De La Cruz marcaram os gols equatorianos. No Maracanã, o Fluminense terá de vencer por cinco gols de diferença para ficar com o título. Uma vitória por 4 a 0 da equipe brasileira levará o jogo para a prorrogação. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.