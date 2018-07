Fluxo cambial é negativo em US$575 mi na 1a semana de setembro--BC

No mês até o dia 6, a conta comercial registrou um déficit de 883 milhões de dólares. Já a conta financeira --por onde passam os investimentos estrangeiros em portfólio, diretos, entre outros--, teve superávit de 308 milhões de dólares.

No acumulado do ano, o fluxo cambial ainda está positivo em 22,415 bilhões de dólares, uma redução significativa ante a entrada líquida vista no mesmo período do ano passado de 66,464 bilhões de dólares.

O fluxo da primeira semana de setembro manteve a tendência vista em agosto, quando encerrou negativo em 896 milhões de dólares. No entanto, na ocasião, tanto a conta comercial quanto a financeira tiveram saídas líquidas, de 674 milhões de dólares e 222 milhões de dólares, respectivamente.

O Brasil não registrava um fluxo mensal negativo desde maio deste ano, quando houve um déficit de 691 bilhões de dólares.

Nesse período surgiu a avaliação de que, diante do cenário internacional conturbado e da perspectiva de crescimento menor da economia brasileira para o ano, a entrada de investimentos no país poderia ser afetada.

As dúvidas persistem este mês, já que o quadro externo continua gerando cautela e o mercado ainda vê um crescimento abaixo de 2 por cento da economia em 2012.

No entanto, há perspectiva de uma recuperação da atividade econômica a partir do final do ano e a expectativa de que bancos centrais continuem agindo para conter a crise internacional.

Há chances de que o Federal Reserve, banco central norte-americano, por exemplo, anuncie na quinta-feira uma terceira rodada de compra de títulos.

A operação, chamada de "quantitative easing", injetaria liquidez nos mercados financeiros e poderia atrair mais recursos para o Brasil, uma vez que parte desses fluxos tendem a se dirigir para mercados emergentes.

Na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) também deu mais detalhes sobre o seu novo plano de compra de títulos de países endividados da zona do euro.

(Reportagem de Danielle Fonseca)