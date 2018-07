Fluxo cambial é negativo em US$622 mi na semana passada por conta financeira O fluxo cambial --entrada e saída de moeda estrangeira do país-- registrou déficit pela segunda semana seguida, com saída líquida de 622 milhões de dólares entre os dias 11 e 15 de março, mas pressionado desta vez pela conta financeira, segundo dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira.