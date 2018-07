Fluxo cambial fica negativo em US$872 mi na última semana A saída de moeda estrangeira no país superou a entrada na terceira semana de maio, com o fluxo cambial voltando a ficar negativo em 872 milhões de dólares no período, segundo dados do Banco Central. Na semana anterior, o fluxo ainda havia ficado positivo em 121 milhões de dólares.