Fluxo cambial no Brasil fica negativo em US$737 mi na semana passada, diz BC

As saídas de recursos da conta financeira --por onde passam os investimentos estrangeiros diretos e em portfólio, entre outros-- foram as responsáveis pelo desempenho negativo. De acordo com o BC, a conta teve déficit de 799 milhões de dólares entre 6 e 10 de janeiro, elevando o resultado negativo do mês para 1,045 bilhão de dólares.

Já a conta comercial registrou entrada líquida de 62 milhões de dólares na semana, mas o desempenho acumulado mensal ficou negativo em 172 milhões de dólares.

Nos dias 2 e 3 passados, o fluxo total já havia registrado saída líquida de 480 milhões de dólares.

O fluxo tem registrado fortes saídas de recursos diante do maior pessimismo do investidor com a economia brasileira e do início da remoção dos estímulos monetários pelo Federal Reserve, banco central norte-americano.

A combinação desses dois fatores levou as saídas superaram as entradas no ano passado em 12,261 bilhões de dólares, o pior resultado desde 2002.

Como alívio, há expectativas de que possa ocorrer entradas de recursos no curto prazo após diversas empresas terem anunciado captação no exterior. A mais recente foi do Santander Brasil, cujo Conselho de Administração aprovou emissão de notes equivalentes a 6 bilhões de reais.

Na segunda-feira, o BNDES lançou bônus 650 milhões de euros e, na semana passada, a Petrobras precificou emissões de 3,05 bilhões de euros e 600 milhões de libras.

(Por Tiago Pariz)