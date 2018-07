Fluxo cambial no Brasil fica positivo US$2,897 bi na semana passada

A conta financeira --por onde passam os investimentos estrangeiros diretos e em portfólio, entre outros-- registrou entradas de 1,515 bilhões de dólares entre 20 e 24 de janeiro. O desempenho reduziu o resultado negativo do mês para 267 milhões de dólares.

O BC informou ainda que a conta comercial teve entrada líquida de 1,382 bilhão de dólares na última semana; o desempenho acumulado mensal está positivo em 1,270 bilhão de dólares de dólares.

A entrada de dólares no país ocorre após diversas empresas que atuam no país terem realizado captações de recursos no exterior, como Santander Brasil, Petrobras e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Apesar da entrada, a tendência do fluxo é de saída de recursos diante do maior pessimismo do investidor com a economia brasileira e da remoção dos estímulos monetários pelo Federal Reserve, banco central norte-americano.

A combinação desses dois fatores levou as saídas superarem as entradas no ano passado em 12,261 bilhões de dólares, o pior resultado desde 2002.

(Por Tiago Pariz)