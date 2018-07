Fluxo cambial no país tem saldo negativo de US$4,064 bi no mês O fluxo cambial no país estava negativo em 4,064 bilhões de dólares nos 19 primeiros dias úteis de dezembro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. A cifra resulta de saldo positivo nas operações comerciais de 134 milhões de dólares e negativo nas transações financeiras de 4,198 bilhões de dólares. No acumulado de 2008, o fluxo é positivo em 1,326 bilhão de dólares. No ano de 2007, como um todo, o fluxo cambial no país ficou positivo em 87,454 bilhões de dólares. Em novembro, o fluxo cambial havia ficado negativo em 7,159 bilhões de dólares, pior resultado desde janeiro de 1999. (Reportagem de Jenifer Corrêa)