Fluxo de grãos até Paranaguá segue afetado por danos na BR-277

Os carregamentos de navios com soja, farelo de soja e milho foram retomados na manhã desta terça-feira, após as chuvas terem interrompido a atividade nesta madrugada, segundo fonte do porto.

"Nós temos três navios atracados e carregando soja, milho e farelo de soja", disse o porta-voz d do porto. "Estimamos que há quantidade suficiente de grãos armazenados em silos públicos e privados do porto para carregar esses três navios e os quatro outros que estão esperando no corredor de exportação."

Os três navios sendo carregados vão levar 160 mil toneladas de grãos. A capacidade de armazenamento do porto está completa, com cerca de 1,5 milhão de toneladas de grãos em silos e armazéns.

Com o tempo seco, o porto pode carregar 100 mil toneladas de grãos por dia, mas conseguiu carregar apenas 25 mil toneladas nas últimas 24 horas, devido às chuvas.

Existem 22 navios na fila para carregar grãos, principalmente soja, farelo e milho, disse a fonte do porto.

As chuvas do final de semana sob a rodovia BR-277, que desce pela Serra do Mar em direção ao porto, causaram estragos nas pontes da estrada, disse a Polícia Rodoviária Federal nesta terça-feira.

Os problemas com as pontes se concentram na região litorânea, entre os km 29 e 12, segundo a Ecovia, concessionária da rodovia.

"As duas pistas da descida ao porto foram afetadas por um deslizamento de terra e apenas uma das duas pistas que vinham do porto está apta para tráfego, portanto o percurso está lento, com o tráfego subindo e descendo alternadamente em uma única pista", disse uma fonte da polícia.

Caminhões de grãos estão começando a ser liberados aos poucos para passar pela via trafegável, mas a movimentação continua lenta devido à capacidade limitada da rodovia.

Cerca de 70 por cento dos grãos chegam ao porto sendo transportados por caminhões --estima-se que mais de mil cheguem por dia, normalmente.

O porto recebe os outros 30 por cento de grãos por meio da ferrovia da América Latina Logística.

A ferrovia também está paralisada desde sexta-feira, devido às pesadas chuvas, disseram fontes da empresa.

"Esperamos que cargas de soja e milho comecem a fluir novamente na quarta-feira", disse um representante da empresa. "Temos cargas de farelo da Bunge e da ADM em espera."

A ferrovia, que desce pela Serra do Mar, da mesma forma que a BR-277, está sendo limpada de detritos e inspecionada antes da abertura para o tráfego.

O porto havia informado na segunda-feira que, caso as restrições aos caminhões e vagões com grãos não fossem removidas logo, o porto sofreria com falta de grãos para carregamento dos navios para exportação.

Em março de 2010 o porto embarcou 1,2 milhão de toneladas de soja, 1 milhão de toneladas de farelo de soja, 400 mil toneladas de milho e 400 mil toneladas de açúcar. Até agora, nenhum valor estava disponível sobre o fluxo das commodities deste mês.