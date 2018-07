Fluxo de passageiros em Congonhas cai 13% em 2008

O fluxo de passageiros caiu 13% no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, em 2008. A diminuição ocorreu nos últimos dez meses, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O movimento, que foi de 13,2 milhões de usuários de janeiro a outubro de 2007, caiu para 11,4 milhões nos dez primeiros meses de 2008. O número de pousos e decolagens de aeronaves também diminuiu. O movimento caiu de 173.537 de janeiro a outubro de 2007 para 154.938 no mesmo período em 2008, representando uma queda de aproximadamente 12%. De acordo com a Infraero, esses números refletem as medidas adotadas pelo setor aéreo desde o ano passado quando houve restrição dos vôos que faziam de Congonhas um ponto de distribuição e diminuição no número de slots (movimentos de pousos ou decolagens).