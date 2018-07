Fluxo é interrompido entre estações da Linha 9 da CPTM

Segundo a CPTM, o intervalo de tempo entre os trens não foi alterado. Os passageiros têm como única opção para a transferência entre a linha 9 e a Linha 8 - Diamante (Júlio Prestes - Itapevi) a Estação Presidente Altino.

Técnicos da ALL e da CPTM trabalham para remover o trem de carga e liberar o trecho entre as estações Osasco e Presidente Altino. Os usuários estão sendo informados e orientados pelo sistema de som das estações e trens. A previsão é de normalizar a operação após as 9 horas.

Esse é o segundo problema enfrentado pelos usuários em menos de 24 horas na Linha 9 da CPTM. Um defeito elétrico detectado por volta das 17 horas de ontem causou restrições na mesma linha. O conserto só foi realizado após a meia-noite. Em razão do defeito, os trens circularam em um intervalo maior no sentido Osasco entre Osasco e Pinheiros.