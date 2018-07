Fluxo é negativo em US$1,269 bi na semana passada--BC

A saída líquida de dólares não impediu que o dólar caísse 0,44 por cento na semana passada, devido a um cenário internacional mais favorável a ativos de risco e a perspectivas de que mais dinheiro ingresse ao Brasil no curto e médio prazos.

O resultado do fluxo na semana passada deveu-se ao saldo negativo de 612 milhões de dólares no segmento comercial e de 658 milhões de dólares nas operações financeiras.

Em fevereiro até o dia 24, no entanto, as entradas de moeda superam as saídas em 5,251 bilhões de dólares, segundo o BC. No período, o banco liquidou 335 milhões de dólares em compras de moeda no mercado à vista.

O número do mês é composto por superávit de 1,780 bilhão de dólares no lado comercial e de 3,471 bilhões de dólares pela conta financeira.

No acumulado do ano, o fluxo cambial está positivo em 12,533 bilhões de dólares, período em que o dólar desabou 8,68 por cento.

Segundo profissionais do mercado, a queda da moeda norte-americana tem refletido as políticas de injeção de dinheiro dos países desenvolvidos, com os recursos sendo direcionados para mercados com juros maiores, como o brasileiro. A Selic está atualmente em 10,50 por cento ao ano.

Nesta quarta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) superou expectativas e emprestou a bancos 530 bilhões de euros em sua segunda oferta de financiamentos de três anos, aumentando esperanças de que mais crédito flua no sistema financeiro e beneficie a economia.

Recentemente, o Federal Reserve (banco central norte-americano) também afirmou que manterá sua taxa básica de juros perto de zero pelo menos até 2014, sinalizando a permanência dos estímulos por mais tempo que o esperado.

Uma onda de emissões de empresas nacionais no exterior também tem contribuído para o intenso fluxo de capital ao país. Desde o início do ano, companhias brasileiras já levantaram mais de 17 bilhões de dólares, incluindo operações de empresas como Vale, Banco do Brasil, Braskem, Petrobras e Itaú Unibanco.

Numa tentativa de conter a desvalorização excessiva do dólar, o BC voltou a atuar no mercado de câmbio, intervindo nos segmentos à vista, futuro e a termo. Ainda assim, o dólar fechou na véspera abaixo de 1,70 real pela primeira vez em quatro meses.

A moeda iniciou os negócios desta quinta-feira ainda em baixa, o que levou o BC a novamente entrar no mercado e a realizar um leilão de swap cambial reverso -que equivale a uma compra de dólares no mercado futuro- e uma operação no mercado à vista.

As atuações do BC ajudaram o dólar a reverter a queda de mais cedo. Às 13h27, a moeda subia 1,10 por cento, para 1,7177 real na venda, também refletindo a piora nos mercados internacionais.