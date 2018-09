FMI adverte sobre risco de bolha de crédito na América Latina

"O crescimento na maioria das economias da América Latina agora está de volta ao seu potencial e em muitas delas existem sinais preocupantes de superaquecimento", disse o chefe do FMI, Dominique Strauss-Kahn, em um blog que coincidiu com sua viagem para Calgary, no Canadá.

Os responsáveis por todo o continente latino-americano se reuniram durante o fim de semana em Calgary.

"O aprofundamento financeiro (na América Latina), embora bem-vindo, pode trazer seus próprios desafios, por exemplo, o risco de bolhas de crédito", disse Strauss-Kahn.

(Reportagem de Jason Lange e Louise Egan)