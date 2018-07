FMI alerta para crescimento moderado e desigual

Com os Estados Unidos preparados para aumentar as taxas de juros, os países membros do FMI disseram ser essencial que o avanço na "normalização das políticas" seja acompanhada de uma comunicação eficaz de mudanças para reduzir riscos de excessos.

"A possibilidade de menor potencial de crescimento está se tornando um desafio mais relevante a médio prazo", disse o comitê de direção do FMI num esboço do comunicado obtido pela Reuters durante as reuniões do Fundo em Washington.

(Reportagem de David Chance)