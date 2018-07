FMI corta previsão de crescimento do Japão a 2,2% em 2012 O afrouxamento monetário feito pelo Banco do Japão no último mês deve dar apoio ao crescimento e ajudar a acabar com a deflação, no entanto, mais afrouxamentos podem ser necessários para o banco atingir a meta de 1 por cento de inflação, informou o Fundo Monetário Internacional nesta segunda-feira.