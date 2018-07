FMI em fase de revisões

No mesmo mês, o organismo internacional divulgou dois trabalhos que, partindo de lições da crise, chegam a apresentar uma grande flexibilização do pensamento da instituição. São trabalhos que servirão de base para uma ampla discussão em reunião organizada pelo FMI em Seul. Os dois trabalhos (Repensando a política econômica e O fluxo de capitais: o papel dos controles), embora neles se declare que as ideias apresentadas não representam obrigatoriamente a opinião do FMI, têm grande peso, por serem assinados por funcionários da instituição e, em particular, por um deles, que é seu economista-chefe.

O primeiro documento reexamina a política de metas de inflação que determina a conduta da política monetária; o segundo admite o controle da entrada de capitais estrangeiros até agora condenado pelo organismo internacional.

Convém fazer uma leitura cuidadosa dos documentos para não concluir que se trata de uma total reviravolta do pensamento da instituição. No documento relativo à política econômica, há a aceitação de uma meta de inflação mais ampla, mas ainda reduzida (cerca de 4%). Insiste na necessidade de complementar a política monetária (que não pode ser abandonada) com medidas regulatórias que evitarão, por exemplo, um aumento excessivo dos ativos. Na realidade, o trabalho sugere adotar metas diversas, e não apenas de inflação, e considera que o baixo nível de endividamento público ajudará em tempo de recessão.

O FMI, até agora contrário ao controle da entrada de capitais estrangeiros, no trabalho que acaba de ser publicado admite, especialmente para os países emergentes neste momento, alguns controles, após análise cuidadosa de custos e benefícios. Esses controles devem ter um caráter temporário e não se deve esquecer de que apresentam um efeito negativo sobre a alocação dos recursos, ao mesmo tempo que poderão levar a medidas equivalentes em outros países.