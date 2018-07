FMI pede comunicado sobre fim da intervenção

Mesmo antes da recuperação total da economia mundial, o FMI quer que os países elaborem seus planos para dar fim às intervenções públicas mais profundas desde a Grande Depressão, na opinião do próprio organismo. A principal recomendação do FMI contida em seu Relatório de Estabilidade Financeira Mundial, divulgado parcialmente hoje, diz que os governos devem ser transparentes ao máximo.

"A comunicação clara sobre o fim das medidas - não limitada a quando isso começará, mas também sobre como está sendo pensado o processo em sua totalidade - é importante para conservar a estabilidade do mercado e controlar as expectativas", argumenta o relatório.

Essa é a mensagem que o FMI levará à reunião dos chefes de Estado e de governo do G-20 (que reúne países desenvolvidos e principais emergentes), marcada para os dias 24 e 25 na cidade americana de Pittsburgh. Em reunião preparatória, os ministros de Economia e Finanças do G-20 anunciaram que vão manter as medidas fiscais e monetárias expansivas "até que a recuperação esteja garantida".