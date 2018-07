FMI quer ação coordenada da Europa sobre crise financeira A Europa deve adotar uma postura coordenada sobre a crise financeira e países não deveriam mostrar sinais de ação isoladamente, disse no sábado o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn. Ele falou após uma reunião com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, que é o anfitrião de uma reunião com alguns líderes europeus neste sábado para discutir uma reação da Europa à crise. Ele também afirmou que o FMI revisará para baixo as previsões de crescimento econômico mundial. "A situação econômica mundial é muito preocupante e o FMI vai divulgar previsões de crescimento que são notadamente menores do que fizemos até agora", declarou Strauss-Kahn a repórteres após a reunião. (Reportagem de Tamora Vidaillet)