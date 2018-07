FMI reduz previsão de crescimento do Brasil em 2012 para 2,5% O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou sua estimativa para o crescimento do Brasil em 2012 para 2,5 por cento, ante 3,1 por cento estimados em abril, de acordo com o relatório Perspectiva Econômica Mundial divulgado nesta segunda-feira.