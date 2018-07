FMI: resgate europeu precisa fortalecer crescimento

Em Brasília, após reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, Strauss-Kahn argumentou que a única maneira de resolver os problemas fiscais no médio prazo é garantir taxas mais altas de expansão da economia.

"Nossa visão é que é claro que foi útil e ainda é útil para os europeus a criação desse plano de estabilização... mas, ao mesmo tempo, parte desse dinheiro deveria ser usado para impulsionar o crescimento", disse a jornalistas.

"Sem perspectiva de crescimento na zona do euro e nos países europeus, será difícil sair da crise. O que foi feito do lado fiscal era necessário --é doloroso para os países mas precisava ser feito--, mas, ao mesmo tempo, a solidariedade na zona do euro precisa se expressar não apenas no resgate de países quando há problemas mas também incentivando o crescimento."

Sobre o Brasil, Strauss-Kahn voltou a destacar a adoção de políticas econômicas adequadas que ajudaram no enfrentamento da crise e destacou que será preciso ver como o governo conseguirá ter nos próximos anos este nível alto de crescimento.

"Mas estou confiante de que isso será feito."

(Por Isabel Versiani e Ana Nicolaci da Costa)