FNDE prevê repasse de R$ 9,794 bi do salário-educação O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) deve repassar este ano R$ 9,794 bilhões do salário-educação para secretarias estaduais, municipais e distrital. A estimativa, divulgada por meio de portaria publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, é 10,5% maior que os recursos transferidos no ano passado (R$ 8,86 bilhões), segundo dados do FNDE.