Foco de incêndio interdita faixas da Ayrton Senna em SP Um foco de incêndio consome, desde as 10h30 desta sexta-feira, trecho de mata do Parque Ecológico do Tietê, próximo ao quilômetro 16 da rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Quatro faixas de rolamento da rodovia, sentido São Paulo, estão interditadas desde as 12h10.