Foco de incêndio leva caos ao Metrô

Focos de incêndio no terceiro vagão de um trem do Metrô provocaram tumulto e complicaram a manhã dos paulistanos ontem. Por volta das 6h30, uma composição que seguia no sentido Jabaquara da Linha 1-Azul parou na Estação Sé, quando funcionários detectaram um princípio de fogo na parte inferior do trem. Os vagões foram evacuados e as equipes de segurança controlaram as chamas. Após 19 minutos parada, a composição seguiu vazia para um pátio, quando funcionários da Estação Liberdade notaram novos sinais de fogo. A locomotiva foi desenergizada e rebocada. A circulação só foi plenamente normalizada às 8h15.

O Metrô afirma que o segundo evento não foi um foco de incêndio. Por meio de nota, a empresa informou que, ao seguir para o pátio, "o sistema do vagão avariado ainda apresentava aquecimento". Por isso houve necessidade de cortar a corrente elétrica e destinar um novo trem para rebocá-lo. Em relação às prováveis causas do incidente, os diretores da companhia afirmam que foi um problema em um dos fusíveis.

"A princípio, foi um curto-circuito no fusível na região do truck (eixo onde as rodas ficam fixadas). Essa ocorrência é bastante rara. O laudo completo sobre a causa deve sair em um mês", diz Wilmar Fratini, gerente de Operações do Metrô. Uma ocorrência semelhante ocorreu há dois anos na Estação Jabaquara. Segundo ele, sete ocorrências significativas foram registradas neste ano, envolvendo sistema elétrico ou problemas na própria via, obrigando o trem a ficar parado por mais de cinco minutos. No ano passado, foram 13 ocorrências. As falhas nas portas são as mais comuns, mas não são consideradas significativas pelo Metrô.

IDADE DA FROTA

O presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Vagner Gomes, considera o saldo de ocorrências acima do normal. E, para ele, trata-se da combinação entre superlotação e frota antiga. "Essa frota necessita ser trocada", defendeu. O trem que pegou fogo é do modelo 198 e é da primeira frota adquirida pelo Metrô, em 1974. Após a manutenção, ele voltará a circular. A idade média dos trens da Linha 1 é de 35 anos.

O Metrô rebate dizendo que gasta cerca de R$ 300 milhões por ano com a manutenção dos trens. "Os investimentos na manutenção têm aumentado. Todos os equipamentos estão sendo modernizados. Estamos falando de um problema que ocorreu de maneira pontual com um trem com mais de 35 anos de vida", diz Sérgio Corrêa Brasil, diretor de Assuntos Corporativos do Metrô.

O acidente ocorreu em horário de pico, produzindo reflexos em todas as outras linhas, com diminuição da velocidade dos trens, aumento das pausas e restrições à entrada de usuários pelas catracas. Muitos passageiros ficaram dentro dos trens em outras linhas até que o problema fosse resolvido. Algumas plataformas ficaram lotadas.

Apenas na plataforma da Sé, no sentido Jabaquara, local do incêndio, cerca de 100 mil pessoas embarcam nesse horário. Na Sé, as escadas rolantes foram desligadas para impedir o acesso à plataforma e os elevadores para deficientes e idosos demoravam 20 minutos.

De acordo com o Metrô, o incêndio não produziu fumaça e ninguém ficou ferido. Os funcionários socorreram algumas pessoas que passaram mal por causa da aglomeração, sem nenhum caso relevante.

EMPURRA-EMPURRA

A fisioterapeuta Lesly Thaiany Beisahatt Anderson, de 59 anos, estava no vagão quando o fogo começou. "As pessoas se empurravam, derrubando marmita, material escolar e até uma pasta com processos jurídicos. Uma senhora na cadeira de rodas foi empurrada para a parede. Curiosos empurravam para ver o acidente", conta. Diferentemente do Metrô, a fisioterapeuta afirma que o vagão ficou cheio de fumaça. "O vagão encheu de fumaça muito rápido com um cheiro de borracha queimada. As labaredas chegaram a 15 cm. Fiquei com muito medo de ser pisoteada. Duas pessoas desmaiaram."

Por causa do acidente, os trens reduziram a velocidade em todas as linhas. A atendente comercial Vanessa de Paula, de 27 anos, chegou à Estação Jabaquara às 7h50. Ela desembarcou na Sé às 9h30. "A plataforma estava lotada e o vagão também. Estou muito atrasada." O estudante Alexandre Bonfim de Oliveira, de 18 anos, levou mais de uma hora de Artur Alvim até a Sé. "O metrô veio devagar, com muitas pausas. Estava tão cheio que nem tinha como segurar. Estou com a perna doendo."

A SPTrans liberou os ônibus que fazem integração com o Metrô para seguir até os terminas no centro e em Santana, na zona norte. Os pontos de ônibus ficaram lotados.

COLABOROU ELVIS PEREIRA