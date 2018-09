Focos de incêndio persistem no Morro dos Cabritos (RJ) Focos de incêndio ainda continuavam assustando moradores vizinhos do Morro dos Cabritos, no lado de Copacabana, zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde de hoje. Durante a noite toda, um incêndio destruiu uma grande área de reserva ambiental que integra o Parque das Catacumbas.