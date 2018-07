Focos em área protegida crescem 275% em 2010

O número de focos de incêndios em áreas de proteção ambiental, como parques e reservas, cresceu 275% em 2010, em comparação com o mesmo período do ano passado. Até ontem, as unidades de conservação estaduais e federais registraram 20.905 focos de queimadas - há um ano, foram 5.562 focos entre 1.º de janeiro e 23 de agosto de 2009. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e incluem todos os satélites que monitoram focos de calor no País.

O Parque Nacional do Araguaia, no Tocantins, era, até ontem, o recordista em focos de incêndio: 2.843, seguido da Área de Preservação Ambiental Triunfo do Xingu, no Pará (1.607 focos) e do Parque Estadual do Mirador, no Maranhão, com 923 focos.

O avanço expõe problemas como a escassez de equipes treinadas para conter incêndios, as dificuldades de logística para se chegar aos focos no interior das unidades e evidencia o risco da prática agrícola de se atear fogo no solo em épocas de estiagem prolongada.

"Há regiões do Norte e do Centro-Oeste onde não chove há mais de 120 dias. A vegetação mais seca e o hábito ainda muito difundido das queimadas entre os agricultores ajudam a espalhar o fogo e a situação foge do controle", afirma Luiz Cavalcante, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Cana. Em São Paulo, o risco de mais queimadas levou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) a proibir a queima da palha de cana-de-açúcar em 28 regiões. Ontem, havia mais de 600 focos de incêndio em todo o Estado.