FOCUS 2-Economistas elevam projeção da Selic em 2014 a 11% e cortam a da alta do PIB

A alta de 0,25 ponto percentual na projeção da Selic deste ano, divulgada na pesquisa Focus do Banco Central nesta segunda-feira, ocorre depois de o BC ter destacado a resistência da inflação acima do esperado.

Para a reunião de fevereiro do Comitê de Política Monetária (Copom), os economistas também passaram a ver uma alta de 0,25 ponto percentual, ante expectativa anterior de manutenção do atual patamar de 10,50 por cento.

Na ata da reunião em que elevou a taxa básica de juros em 0,50 ponto, o BC piorou seu cenário para a inflação e voltou a reforçar que é "apropriada" a continuidade do ritmo de ajuste das condições monetárias "ora em curso".

Para 2015, o Focus aponta expectativa de que a Selic encerrará a 11,50 por cento, inalterado ante a semana anterior.

No Top-5 de médio prazo, com as instituições que mais acertam as projeções nesse período, a mediana das expectativas é de que o juro básico encerrará 2014 a 11,50 por cento, também sem alterações. Para 2015 a perspectiva do Top-5 foi mantida em 11,50 por cento.

Por outro lado, os economistas reduziram a previsão de crescimento a 1,91 por cento, ante 2,0 por cento anteriormente. Para 2015, a expectativa de expansão caiu em 0,30 ponto percentual, a 2,20 por cento.

INFLAÇÃO

Apesar da perspectiva de maior aperto monetário, os economistas consultados no Focus continuam a ver a inflação pressionada acima de 6 por cento neste ano. A mediana das projeções aponta o IPCA a 6,02 por cento neste ano, 0,01 ponto percentual a mais que a pesquisa anterior.

Assim, a projeção permanece perto do teto da meta oficial do governo, que é de 4,5 por cento com margem de 2 pontos percentuais para mais ou menos.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) iniciou o ano desacelerando, com alta de 0,67 por cento em janeiro, mas o resultado não foi suficiente para aliviar o cenário de pressão sobre os preços nem a espera de mais aperto monetário.

Em 2015, a perspectiva para o IPCA foi elevada em 0,10 ponto percentual, a 5,70 por cento. Para a inflação nos próximos 12 meses, por sua vez, a perspectiva foi ajustada a 5,99 por cento, ante 5,98 por cento.

(Por Camila Moreira)